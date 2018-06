Jedes Wochenende zwei Tage Urlaub machen zu können – im Ferienhaus auf der Insel Rügen. Dieses Wochenende: verblühende Fliederhecke, herrliche Wolken, Holz gemacht für die kalten Winterabende am Kamin, Amselgesang bis in die späte Nacht, leichter Wind von der Ostsee. Mein Mann räuchert Heilbutt, Forelle und Lachs für uns. Der nächste Urlaub für zwei Tage ist in Sicht. Diesmal per Fahrrad.

Christine Husmann, Stralsund