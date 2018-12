Mein lieblingswort ist Rempftel. Es kommt aus dem Schlesischen und bezeichnet das letzte Stück eines Brotlaibes.

Es erinnert mich an Kindheitstage: Ich habe gleich wieder das Gefühl, in unserer Küche daheim zu sitzen, und habe den Brotgeruch in der Nase. Man konnte damit auch prima die Klassenkameraden verwirren, da sie den Begriff nicht kannten.

Michaela Mahler, Hamburg