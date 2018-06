Zeitsprung: Beste Freunde

Bert und Dieter kennen sich seit Kindertagen. Sie sind Freunde. In der Dominikus-Gruppe haben sie ihre Begabungen und Talente entfaltet, jeder auf seine Art. Und sie haben gemeinsame Vorlieben, etwa die karierten Hemden auf dem Foto aus den siebziger Jahren. (Jetzt wird sonntags Weiß getragen!) Zweimal hat das Leben sie getrennt, doch immer wieder konnten sie an das alte Freundschaftsband neu knüpfen. Seit einiger Zeit leben sie im Hof Schürmann, in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung – und alle sind gesegnet von ihrem Dasein. Bert ist ein eifriger Zeitungsleser, seine Tageszeitung ist ihm so wichtig wie der Kaffee zum Frühstück. Abends und am Wochenende liest er dann weiter – mit der Schere. Er wird sich freuen, wenn er sich und seinen Freund abgebildet findet.

Monika Jung-Kösters, Coesfeld