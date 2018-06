Seit einigen Tagen beobachte ich einen Waldkauz in der Nähe meines Hauses und höre, wenn es dunkel wird, das Rufen zweier Jungtiere. Eines Abends fliegt eines ganz in meiner Nähe auf einen Pflaumenbaum. Mit seinen großen Augen sieht mich der Kauz an, und ich sehe ihn an.

Sigrun Atzler, Lüneburg