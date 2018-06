Denke ich an Lauser, huscht mir stets ein Lächeln über das Gesicht. So nannte Herr Günther uns Schüler, wenn wir die richtige Antwort wieder mal verfehlt hatten. Er war ein Deutschlehrer alten Schlages, der uns mit Strenge, aber auch mit Humor die deutsche Grammatik nahebrachte. Fast vierzig Jahre ist das schon her. Den Lauser habe ich nie vergessen.

Patrick Trumann, Bensheim