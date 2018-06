Update eines inkompatibel gewordenen Volkslieds

Die Gedanken waren frei,

Man weiß jetzt, was wir denken.

Wir sind nur zu bereit,

Sie glatt zu verschenken.

Sie rasen in Massen

Durch gläserne Trassen,

Gefiltert und sortiert –

Und Obama spioniert!

Die Gedanken waren frei,

Man kann sie berechnen

Und speichert weit und breit,

Was wir so besprechen.

Wir liefern an Facebook

Alltäglichen Humbug,

Intimes und noch mehr –

Und dann wundern wir uns sehr!

Die Gedanken waren frei,

Es droht ein Debakel:

Die Gedankenpolizei

War Orwells Orakel.

Und meine Gedanken

Erkennen die Schranken

Und bleiben dabei:

Wir waren einmal frei!

Oliver Rötting, Frankfurt am Main