Die Kritzelei der Woche

Die kleine Kritzelei entstand in einem netten Bistro, in das wir zum Brunch eingeladen waren. Wir waren unter den ersten Gästen, und während wir auf den Kaffee warteten, schweiften meine Gedanken in die Ferne. Wir reisen gern weit umher, in diesem Jahr sind wir nur in Deutschland geblieben. Mit Erwachen der Lebensgeister und durch nette Gespräche geriet die unfertige Kritzelei in Vergessenheit. Zum Abschied fiel sie mir wieder ein, für den Weg in den Müll war sie mir zu schade.

Peter Güttler, Köln