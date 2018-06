Auf dem Gehweg einer Wohnstraße entdecke ich eine Seniorin, die sich per Roller fortbewegt: Roter Lenker und kräftige Räder! Gut gelaunt wirft die alte Dame ihr Schwungbein vor und zurück. Als ich staunend stehen bleibe, ruft sie mir zu: »Wollen Sie auch mal fahren?« Ich – selbst bereits in den Siebzigern – setze zur Proberunde an: wunderbar!

Gerda Held, Oerlinghausen, Nordrhein-Westfalen