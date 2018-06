In einem kleinen argentinischen Ort suche ich einen Schuhmacher auf, um eine aufgeplatzte Naht an meinem Rucksack nähen zu lassen. Der alte Mann unterbricht seine Arbeit und will noch nicht einmal Geld für die Reparatur haben. Das sei doch ein Notfall, entgegnet er, das koste nichts.

Konrad Multmeier, Mönchengladbach