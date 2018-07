An der Kasse in unserem Supermarkt lässt mich eine ältere Frau vor, weil ich nur ein einziges Teil in der Hand halte. Ich dankbar: »Das wird man gewiss in Ihrem Heiligsprechungsprozess veröffentlichen.« Sie darauf: »Ach, führen Sie dort den Vorsitz?«

Ulrich Jost-Blome, Münster