Wir waren in Dänemark im Urlaub. Das Wetter bot alles, was wir dort schätzen: Wind, Sonne, Wolken, aber auch immer wieder kurze Regengüsse. Da fiel mir das Wort Husche ein, das ich von meiner Oma aus Thüringen kenne. Was für ein schöner Begriff für einen Schauer, der den Urlaub nicht verregnet, sondern Abwechslung bringt und weiterzieht.

Rainer Kobilke, Unterhaching, Bayern