Wir leben in einer eher rauen Gegend. Doch eines der ausgesäten Dillkörner wuchs zu einer großen Pflanze mit zahlreichen Dolden heran. Gestern entdeckte ich an der kahlen Pflanze fünf wunderschöne Raupen: gelb, mit schwarzen Streifen, in denen rote Punkte sind. Gleich nachgeschlagen: Es werden Schwalbenschwänze! Da verzichten wir gern auf den Dill, den sie uns weggefressen haben.

Tamara Hasselblatt, Grävenwiesbach, Taunus