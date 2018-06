Das achtjährige Nachbarsmädchen, das neulich am Sonntagmorgen an unserem Garten vorbeiradelte und dabei inbrünstig und weithin hörbar »Freude schöner Götterfunken« sang. Das »Elysium« lag leider hinter der Kurve, und so werde ich nie erfahren, wie sie mit dem schwierigen Wort klarkam.

Angela Körner-Armbruster, Salem