Im Zug zwischen Hannover und Hamburg. Um mich viele Gesichter mit leerem Blick. Erschöpft nach einem langen Arbeitstag. In Gedanken. Worüber dachten sie wohl nach? Über das, was vor der Zugfahrt passiert war? Über das, was sie danach erwartete? Eines hatten sie alle gemeinsam: Keiner schien so richtig im Hier und Jetzt zu sein. Alle waren auf der Durchreise.

Mareike Thies, Hannover