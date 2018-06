(nach Ludwig Uhland, »Einkehr«)

Es hat der gute Apple-Wirt

tagtäglich viele Gäste;

ein silb’ner Apfel lädt uns ein

zum digitalen Feste.

Die Gästeschar, sie springt umher,

sie schaut so fröhlich drein;

nur ich bin platterdings verzagt

und fühl’ mich sehr allein.

Ein iPad hab’ ich mir gekauft,

wollt’ topmodern mich geben;

des Nachmittags im Stammcafé.

Es ging total daneben.

Obschon das Wirtsgesind’ zuhauf

sich meiner angenommen,

hab’ ich bis dato nichts kapiert;

das macht mich schier beklommen.

Dies Universum bleibt mir fremd,

verstehe Bahnhof nur;

Dropbox: Ist das ein Katzenklo?

Und erst die Tastatur!

Wie doch mein Leben still und sacht

verlief in ruhigen Bahnen,

eh’ in dies Äpfelchen ich biss!

Sagt mir: Wer konnt’ es ahnen?

Elfie Riegler, Genf