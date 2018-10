Feierabendgewühl am Central in Zürich. Eine Polizistin regelt den Verkehr, da überquert ein Mann die Straße – dem Aussehen nach Ausländer –, der noch nicht dran gewesen wäre. Die Polizistin herrscht ihn an: »Wir sind in der Schweiz!«, worauf mein Sohn (fünf Jahre) sie fragt: »Warum schreien Sie so, er weiß doch, dass wir in der Schweiz sind.«

Jutta Werner, Zürich, Schweiz