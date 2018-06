(nach Johann Wolfgang von Goethe, »Lynkeus der Türmer«)

Zum Lauschen geboren,

Zum Spähen bestellt,

Dem Terror geschworen,

Beschatt’ ich die Welt.

Ich blick’ in die Ferne,

Doch auch in der Näh

Speich’re ich gerne

Was ich so erspäh.

Ob Deutsche, Franzosen,

Es kommt nicht drauf an,

Sie sind zwar Mimosen,

Doch mir untertan.

Wisse, Angie, ich kenne

Was je du gesimst,

Und ich wein’ keine Träne,

Wenn du’s persönlich nimmst.

Brigitte König, Ingolstadt