Meine Laufschuhe! An einem frühen Herbstmorgen loslaufen. Links des Feldweges ist Nacht, der Vollmond steht noch am Himmel, rechts über den Hügeln kündigt ein dicker gelbroter Streifen den Sonnenaufgang an. Nach einer knappen Stunde geht es ein letztes Mal bergauf. Da kommt mir meine Freundin in Laufschuhen entgegen!

Stefanie Kasper, Uttenreuth, Bayern