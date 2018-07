Was für ein herrliches Geräusch, dieses »krriiigg« der Autohandbremse. Meine Frau ist nun von der Arbeit zurück – und ich bin seit einigen Monaten im Ruhestand. So genießen wir dann in schönster Zweisamkeit die zweite Hälfte des Tages.

Wolfgang Baumann, Müllheim, Baden-Württemberg