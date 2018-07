(nach Eduard Mörike, »Zum neuen Jahr«)

Auf heimliche Weise

Ganz langsam und leise

Auf sanften Sohlen,

Doch Schritt für Schritt,

Naht der Gevatter.

Wir spüren ihn kommen,

Er ist nicht willkommen,

Gar nicht willkommen.

Wir wollen nicht mit!

Was wird er bringen?

Will er uns verschlingen?

Bringt er Himmel, Hölle,

Vielleicht auch das Nichts?

Gevatter, ach warte!

Erhör unser Flehen,

Die Sonn’ noch zu sehen.

So wollen wir gehen

Die Wege des Lichts.

Gisela Neuschaefer-Pietsch, Murg, Baden-Württemberg