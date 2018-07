Grab der Urgroßtante

Im Jahr 1882 wanderte die 20-jährige Magdalena Drexler aus dem damals bettelarmen Dorf Bischoffingen am Kaiserstuhl in die USA aus. Dort heiratete sie 1887 den ebenfalls aus Süddeutschland stammenden Metzger Georg Gutjahr und er- öffnete mit ihm zusammen eine Fleischerei in New York – die allerdings nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgegeben werden musste.

131 Jahre nach der Ausreise nun der erste Besuch eines Verwandten aus der alten Heimat: Es war ein sehr bewegender Moment, als ich nach längerer Suche in Morristown, New Jersey das Grab meiner Urgroßtante fand.

Paul Sacherer, Gottenheim, Baden-Württemberg