Minna: Mein Wort-Schatz

Auf den Begriff Minna bin ich gestoßen, weil ich davon hörte, dass Charleston Road Registry, eine Tochterfirma von Google, die Minna-Domains einführt. »Minna« heißt auf Japanisch »jedermann«. In mir aber steigen beim Wort »Minna« Kindheitserinnerungen auf: Die Berliner Ganoven, etwa die in Emil und die Detektive, wurden von den Schupos in der »Grünen Minna« abtransportiert. Aber woher kommt dieser Begriff? In der Wilhelminischen Zeit taufte man armer Leute Kind oft Wilhelm oder Wilhelmine. Die Wilhelmines mussten sich beim reichen Berliner Bürgertum im Haushalt verdingen, das »Wilhelmine« gern zu »Minna« verkürzte. Wenn jemand einen anderen schlecht behandelte, dann nannte man das »zur Minna machen«. Im Gefängniswagen wurden die Gefangenen besonders häufig »zur Minna gemacht«, und so färbte der Name auf das ganze Transportmittel ab.

Hans-Peter Oswald, Köln