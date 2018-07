Ich bin ein Hamburger und wollte meiner niederbayerischen Enkelin ein plattdeutsches Weihnachtsgedicht beibringen: »Kiek an, wat is de Himmel so rot …« Da sagte ihr Bruder: »Opa, du sprichst ja wie Käpt’n Blaubär und Hein Blöd!«

Klaus Vogel, Straubing