Was mein Leben reicher macht:

Ein plötzlicher Tod in der Familie. Viel zu früh. Unerwartet. Noch am selben Abend kommen alle zusammen, weinen, reden. Am nächsten Tag werden Dinge geregelt, alle sitzen um einen Tisch. Wir halten zusammen, so traurig wir auch sind. Und wir wissen: Sie wäre dabei gewesen, wenn es einen anderen von uns getroffen hätte. Jetzt würde sie es nicht anders wollen.

Janina Wildfeuer, Bremen