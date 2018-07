Mein Mann, den ich vor acht Jahren in einer Bar in Sydney kennengelernt habe. Er war zuvor aus Südamerika ausgewandert und hatte sich in Australien eine Existenz aufgebaut. Dennoch hat er erneut alles auf­ gegeben und ist zu mir gezogen. Seitdem hat er Deutsch gelernt, ein Studium be­endet, einen Job gefunden und mir zwei wundervolle Kinder geschenkt. Für mich ist er der mutigste Mann der Welt!

Andrea Guanipa, Frankfurt am Main