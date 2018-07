Einige Jahre lang litt meine liebste Freundin unter einer Angsterkrankung, die sie sogar zu einem Suizidversuch veranlasste. Inzwischen hat sie es geschafft, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Sie hat ihre Geschichte in Worte gefasst und steht nun als Botschafterin auf der Bühne, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Ich bin so stolz auf sie.

Susanne Giepen, Essen