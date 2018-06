Unsere sechsjährige Enkelin philosophiert mit ihrer Freundin: »Ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komm oder in die Hölle, ich glaube, in den Himmel.« Meint die Freundin ganz realistisch: »Zuerst kommst du mal in die Erde.«

Hedi Winter, Markdorf, Baden-Württemberg