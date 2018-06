Zeitsprung: Cyrille und der Schnee

Im Dezember 2012 besuchte ich meinen Bruder in Weimar, und auf einem Spaziergang bat ich ihn, mich im Schnee zu fotografieren. Damals skypte ich fast täglich mit Cyrille, den ich einige Monate zuvor während meines Praktikums in Kamerun kennengelernt hatte. Ich wollte ihm mit diesem Foto einen Eindruck vom deutschen Winter vermitteln. Wir hofften, dass er mit einem DAAD-Stipendium nach Deutschland würde kommen können. Doch bald darauf wurde sein Antrag abgelehnt. Wir standen vor dem Nichts und mussten uns entscheiden. Im vergangenen Juni haben wir in Kamerun geheiratet. Jetzt leben wir zusammen in Freiburg, und Anfang Dezember 2013 hat Cyrille seinen ersten Spaziergang im Schnee gemacht.