Mühewaltung: Mein Wort-Schatz

1968 begann ich meine Tätigkeit als Sozialarbeiter in einer Wiesbadener Sozialbehörde. Damals hieß das noch »Fürsorger«. Beim Studium von alten Akten stieß ich häufig auf den Begriff Mühewaltung, mit dem sich eine Behörde bei einem anderen Amt für geleistete Amtshilfe und Auskünfte bedankte. Der Ausdruck des Dankes, der heute so verstaubt klingt, war bis in die fünfziger Jahre üblich. Man kann sich die damaligen Beamten mit ihren Ärmelschonern dabei richtig vorstellen. Kürzlich traf ich es wieder, das Wort »Mühewaltung«: in der Novelle Die drei Falken von Werner Bergengruen. Es war wie ein Gruß aus meiner frühen Berufspraxis.

Winfried Dahlen, Waldalgesheim, Rheinland-Pfalz