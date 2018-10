Zeitsprung: In Luxor

1969, während meines Studiums an der Technischen Universität (damals Hochschule) in Graz fuhr ich mit einer Reisegruppe der Hochschülerschaft nach Ägypten und war tief beeindruckt von den Tempeln in Luxor. 2013, kurz vor meiner Pensionierung als Professor derselben Universität, war ich – für ein Projekt »Green Innovation and Entrepreneurship in Egypt« – erneut in Luxor und wieder überwältigt von der Kunst und den Fähigkeiten der alten Ägypter. Ich wünsche mir, dass dieses Land wieder zu seiner einstigen Größe zurückfinden möge.

Hans Schnitzer, Graz, Österreich