Pneumokokken: Mein Wort-Schatz

Auch Österreich kann, die deutsche Sprache betreffend, durchaus kreativ sein: Zugfahrt von Hallein nach Bischofshofen. Aufgeregt warte ich – nein, nicht auf die Fahrkartenkontrolle, sondern auf die unvermeidliche Ansage. Ich warte begierig auf den Namen des Zugs. In Österreich nämlich haben Schnellzüge nicht nur Nummern, sondern auch mehr oder minder originelle Namen. Und diesmal erlebe ich den absoluten Höhepunkt in meiner Laufbahn als Bahnkundin: »Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie an Bord des IC 542 – PNEUMOKOKKEN AB50.AT!« Mein Tag ist gerettet. Selten so gelacht!

Susanne Kreuzberger-Zippenfenig, Kuchl bei Salzburg