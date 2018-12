Man glaubt es kaum, aber zwischen diesen beiden Fotos liegt nur eine Viertelstunde. Ich hatte gerade das Waschbecken einer Generalreinigung unterzogen, als meine Kinder mich fragten, ob sie sich schminken dürften. Kurz darauf sah unser Becken dann so aus, als wäre ein ganzer Karnevalszug hindurchmarschiert. Aber, was soll’s. Und so ist’s ja eigentlich auch viel bunter, schöner, und irgendwie lebendiger… !

Jürgen Nielsen, Köln