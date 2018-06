Mein Wagen war in Reparatur. So musste ich für den Weg zur Arbeit Bus und Bahn nutzen und konnte mich kritzelnd auf meine Umgebung konzentrieren. Das Skizzieren jedoch war nicht gänzlich entspannt. Die Nachbarin mir gegenüber kommunizierte via Handy, bewegte sich natürlich… Würde sie etwa bald aussteigen? Die Passantinnen gingen bei der Zigarettenpause auf dem Bahnsteig ebenfalls beständig hin und her. Und wann würde wohl die Krähe von der Haltestelle wegfliegen?

Thomas Köhler, Heidelberg