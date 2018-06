Als Sommerfrischler bezeichnete man in meiner Kindheit Stadtbewohner, welche in den Sommermonaten zu uns ins Erzgebirge kamen, um ein paar Tage oder Wochen in frischer Luft zu verbringen. Heute freuen wir uns über Urlauber, die unsere Luft genießen. Frisch ist die nämlich noch immer.

Rudolf Müller, Aue, Sachsen