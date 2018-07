»Du siehst aber Klaterig aus«, sagte man bei uns in Niedersachsen, wenn jemand abgespannt und abgearbeitet war und sein Gesicht Zeugnis davon ablegte. Richtig echt wirkt das Wort aber nur mit dem dunkel gefärbten Vokal, wie man ihn im Hildesheimer Land verwendet: »klootrig«. Dieser Ausdruck ist mir in Mainz und Rheinhessen nie wieder begegnet, es sei denn bei den versprengten Nordlichtern, die einander auch an manch anderen mundartlichen Einsprengseln erkennen.

Annelen Ottermann, Mainz