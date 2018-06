Was mein Leben reicher macht

Ende Februar ist meine Oma im Alter von 97 Jahren von uns gegangen. Beim Stöbern in ihrer Wohnung entdecke ich ihr handgeschriebenes Rezepte-Buch. Die ersten Anleitungen noch in Sütterlin, vermutlich aus ihrer Lehrzeit am Schilkseer Hof. An jedem Rezept ein Vermerk, von wem es stammt. Und was lacht mich da beim Blättern zwischen Altbewährtem plötzlich an? Das Lasagne-Rezept meines Bruders und ein Kuchenrezept von mir! Meine Oma war immer auch offen für Neues. Freudentränen kullern, und in Gedanken schicke ich ihr einen Gruß.

Jessica Sepke, Emkendorf, Schleswig-Holstein