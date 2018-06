Was mein Leben reicher macht

Meine Enkel schauen ein Familienfoto an, auf dem auch der kleine Antoine abgebildet ist, der im Alter von nur acht Monaten tragisch verstarb. Da fragt der dreijährige Célestin, der noch nicht geboren war, als das Bild entstand: »Und wo ich bin auf dem Foto?« Darauf seine sechsjährige Schwester: »Du warst noch nicht auf der Welt, und als Antoine in den Himmel gekommen ist, hast du dem lieben Gott gesagt: »Bitte, bitte schickt mich runter, dass diese Familie nicht mehr so traurig ist!«

Vera Szlauer, Wien