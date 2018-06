Neulich in der Straßenbahn: Eine junge Frau telefoniert mit ihrer Mutter, sie wollen offenbar ein Geschenk kaufen. Die junge Frau: »Ja, ein Buch – okay, ich überleg mal – gut, ich besorge eins – du meinst Hardcover, Mutter, Hardcore ist was anderes!« Ich musste schmunzeln.

Gertrud Löhr, Frechen