Springinkerl: Mein Wort-Schatz

Das Wort Springinkerl war in meiner Kinderzeit in Wien recht verbreitet. Nun habe ich es schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Ein Springinkerl ist ein gelenkiges, schlankes Geschöpf, sei es männlich oder weiblich, das kein Sitzfleisch hat, das herumhüpft, herumtollt, immer in Bewegung ist, keine Ruhe gibt, dabei aber liebenswert ist.

Auch wenn die Springinkerln erwachsen geworden sind, sind sie noch immer beweglich, ob im Geiste oder körperlich, und setzen so kein Fett an.

Tatjana Gregoritsch, Schiefling, Österreich