Flitzpiepe: Mein Wort-Schatz

An einer Kreuzung mitten in Rheinland-Pfalz, springt die Ampel auf Rot. Vor mir hält ein dunkler VW. Auf der Heckscheibe entdecke ich das Wort Flitzpiepe. Wie kommt dieser Ausdruck für Dummkopf, Denkzwerg, Depp hierher, in den deutschen Südwesten? Ich wurde in meiner Kindheit im Erzgebirge so gerufen, wenn ich Unsinn gemacht hatte. Die Ampel schaltet auf Grün. Mein Vordermann fährt los. Sein Auto hat das polizeiliche Kennzeichen »KH« für Bad Kreuznach. Offenbar ein Landsmann, den es auch an Rhein und Nahe verschlagen hat.

Grüß dich, Flitzpiepe!

Frank Gottschald, Bad Kreuznach