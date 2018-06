Quittenduft

Mein Favorit ist ein alter Quittenbaum, und ich bestaune ihn seit gut einem Jahr. So lang arbeite ich nämlich in dem Haus, dessen Vorgarten er ziert. Er ist immer schön, egal, ob er kahl ist, anfängt, zu grünen und zu blühen, ob er seine Früchte trägt oder ob sich das Laub verfärbt. Die Früchte duften und lassen sich in Gelee, Schnaps und Likör verwandeln. Ich habe den Baum schon so oft fotografiert, dass ich etwas schräg angesehen werde im Dorf. Jetzt wird das Haus, vor dem er steht, bald saniert, aber ich passe gut auf ihn auf.

Christina Stettin, Amöneburg, Hessen