Am Sonntagmorgen liege ich krank im Bett. Meine Tochter Clara, bald fünf, kommt zu mir und fragt: »Papi, machst du heute Lasagne für uns?« Ich erkläre ihr lang und breit, dass ich wirklich krank bin, auch mal meine Ruhe brauche und so weiter und so fort. Darauf Clara: »Gefüllte Paprika?«

Alexander Eulenburg, Hamburg