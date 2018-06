Was mein Leben reicher macht

Der Anruf einer syrischen Familie, die ich als Pfarrerin unserer Gemeinde begleite. Der Vater dieser Familie lebt noch in Damaskus und wartet seit längerer Zeit auf einen Termin bei der deutschen Botschaft in Beirut, um nach Deutschland reisen zu können. Viele Hebel haben wir schon in Bewegung gesetzt. Heute Morgen endlich die ersehnte Nachricht aus Beirut. Nun bleibt ihm eine lebensgefährliche Bootsfahrt übers Mittelmeer erspart. Gott sei Dank! Und was mein Leben noch reicher macht, ist die Hoffnung, dass eines Tages Freunde der Familie aus Damaskus anrufen und sagen: »Kommt nach Hause! Der Krieg ist vorbei.«

Margareta Trende, Berlin