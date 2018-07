Langsam, ganz langsam gleitet unser großes Schiff in den Geirangerfjord. Steile, himmelhohe Felswände, schäumende Wasserfälle in der Ferne. Auf den Ausguckdecks drängen sich die Menschen in leisem Gespräch. Da sind zarte Flöten-, dann Oboentöne zu hören: Über die Bordlautsprecher erklingt Edvard Griegs Morgenstimmung. Fünf Minuten andächtiger Stille.

Günter van Mark, Herford