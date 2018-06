Sonntagsmaler: Mein Wort-Schatz

Heute heißen Sonntagsmaler nur noch »Hobbykünstler« – ein verwässerter Sammelbegriff. Kindlers Malerei-Lexikon aber weiß: »So sind Sonntagsmaler diejenigen Maler, die teils autodidaktisch, teils nach kurzer Ausbildung oder Anleitung, etwa in VHS-Kursen, die Malerei neben ihrem Beruf als Erholung von der Arbeit und als Liebhaberei, gleichsam als Sonntagsvergnügen betreiben. Hauptantrieb ist die angeborene Freude am Gestalten und am Spiel der Phantasie.« Goethe, Strindberg und Ringelnatz waren bekannte Sonntagsmaler.

Sophie Reich, Bochum