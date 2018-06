Warteschlangenblues

Durch Zufall habe ich diese alte Eintrittskarte wiedergefunden.

Die Karten fürs internationale Dixielandfestivals in Dresden waren in der DDR sehr schwer zu bekommen. Der Vorverkauf begann vier Wochen vorher. Um auf jeden Fall dabei zu sein, haben wir uns mit Schlafsack und Rotwein bereits am Vorabend des Verkaufsbeginns am Dynamostadions nach Karten »angelegt«. Am Abend kam dann mit der Straßenbahn das »Zwingertrio« angefahren und hat zur Unterhaltung der Fans schon ein bisschen gejazzt.

Warteschlangen konnten also auch manchmal Spaß machen!

Thomas Plate, Torgau, Sachsen