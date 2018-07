Unser kurdisches Adoptivenkelkind Avesta erzählt nach den Ferien ihrer Kindergarten­freundin: »Ich war mit Mama und Papa in der Türkei!« – »Ich war auch in der Türkei, aber ich hab dich nicht gesehen!« – »Dann warst du in einer anderen Türkei!« Ist doch logisch, oder?

Marion Fiekers, Bad Soden am Taunus