Dieser Baum ist eher eine Wurzel, der neue Triebe gewachsen sind. Die Aufnahme entstand am Edersee (einem Stausee in Nordhessen) auf dem Weg zu der Stelle, an der sich einst das Dorf Berich befand. Die Ruinen des vor 100 Jahren gefluteten Ortes kommen immer mal wieder zum Vorschein, wenn der Wasserstand des Sees witterungsbedingt fällt. Ich vermute, dass die Wurzel noch aus dem Baumbestand des alten Dorfes stammt, bei Vollstau ist sie jedenfalls unter Wasser. Mir gefällt dieses Foto besonders gut, weil es die freigelegte Wurzel ebenso zeigt wie das neue Bäumchen und gleichzeitig noch einen schönen Ausblick über den See bietet.

Sabine Degenhardt, Edertal, Hessen