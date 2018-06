(Nach Johann Wolfgang von Goethe, »Der Erlkönig«)

Wer hat denn so spät noch zur Mitternacht

Den Kessel mit Grünkohl aufs Feuer gebracht?

Es ist der Meister der Küchenkunst,

Er werkelt geschäftig im Grünkohldunst!

Er kocht ein gar köstliches Grünkohlgericht

Und sieht wohl den Grünkohlverderber noch nicht.

Der Grünkohlverderber, mit Paprika,

Mit Curry und Minze, ist nämlich schon da!

»Oh Meister, oh Meister, komm geh mit mir!

Gar schöne Gewürze, die kauf ich dir.

Es gibt auf dem Markt einen türkischen Stand,

Der hat wohl die schärfsten Gewürze im Land.«

Der Meister sinniert, er möchte das nicht,

Was Grünkohlverderber ihm alles verspricht!

Er bleibt noch ganz ruhig, während er sinnt,

Mit den Suppenkellen klappert der Wind.

»Willst, großer Meister, du mit mir geh’n?

Auch meine Töchter, die würzen sehr schön,

Meine Töchter, die würzen je nach Bedarf,

Mal milde, mal sinnlich, mal saumäßig scharf!«

Der Meister, er schwankt und rührt nun schon schneller,

Der Morgen ergraut, und es wird langsam heller.

Dem Grünkohlverderber wird es zu bunt,

Jetzt macht er den Meister mal ordentlich rund!

»Jetzt würz ich den Grünkohl, ihm fehlt noch Gehalt

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!«

Dann geht er zum Kessel und fasst ihn an,

Jetzt hat er dem Grünkohl was angetan!

Dem Meister grauset’s, er betet zu Gott,

Und blickt ganz entsetzt auf den Grünkohlpott,

Er rühret und rühret in seiner Not,

Der Kohl war mal grün und jetzt ist er – rot!

Rüdiger Will, Hannover