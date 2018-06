Was mein Leben reicher macht

Als 95­-Jähriger auf meiner Terrasse zu sit­zen, dem Plätschern meines selbst gebastel­ten Wasserrads zu lauschen und in Erinne­rungen zu schwelgen. Nach einem Front­einsatz in der Ukraine 1941 hatte ich im Bach vor meinem Vaterhaus in den Glatzer Bergen, Niederschlesien, ein fast bauglei­ches Wasserrad aufgestellt. Heute leben dort Polen, die ihrerseits von den Russen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Glei­ches Schicksal verbindet. Und schafft Freundschaft. Vor vier Wochen habe ich sie wieder besucht.

Otto Paulitschek, Krefeld